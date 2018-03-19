مكتب الإعلام بالحركة العامة للكشافة والمرشدات يوصي بضرورة تفعيل مشاركات مساعدى الإعلام .





تونس 19 مارس 2018 (وال) - أوصى مكتب الإعلام بالحركة العامة

للكشافة والمرشدات بضرورة تفعيل مشاركات مساعدى الإعلام بالقطاعات في

ليبيا في جميع برامج اللجنة الكشفية العربية للعلاقات والإعلام والاتصال

والتسويق، وتذليل الصعوبات كافة التي تعرقل عملهم بهدف الاستفادة من

الخبرات الإعلامية العربية.

وقال مفوض الإعلام بالحركة العامة للكشافة والمرشدات ،عماد الديباني،

إن التوصيات الصادرة في ختام الاجتماع السنوي المنعقد على هامش فعاليات

المنتدى الثاني للإعلام الكشفي في ليبيا والذي عقد بتونس يوم أمس الأحد،

سيتم رفعها إلى الحركة العامة للكشافة والمرشدات ، خلال الاجتماع المقبل

المقرر عقده أواخر شهر مارس الجاري بغابة جود دائم .

وأضاف " الديباني " أن الاجتماع ناقش اللائحة الداخلية لمكتب

الإعلام، واستعرض تقارير النشاطات الإعلامية للمفوضيات والأفواج الكشفية،

وبحث إمكانيات إعادة صدور مجلة “جيل ورسالة”، فضلاً عن الخطة السنوية

للإعلام، مؤكداً أن توصيات الاجتماع حظيت بتوافق كبير من قبل 9 من مفوضي

الإعلام ، و4 مساعدى الإعلام بالقطاعات ، بالإضافة إلى 3 أعضاء من لجنة

الإعلام.

يشار إلى أن المجتمعين أشادوا بالإنجازات الإعلامية المتحققة خلال

العامين الماضيين ، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها مكتب

الإعلام من أجل إبراز الصورة الصحيحة والإيجابية للحركة الكشفية الليبية

في وسائل الإعلام الليبية والعربية.



( وال- بنغازى )