اختتام أعمال المنتدى الثاني للإعلام الكشفي في ليبيا .







تونس 19 مارس 2018 (وال) - اختتمت بتونس يوم أمس الأحد أعمال المنتدى

الثاني للإعلام الكشفي الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام باستضافة مفوضية

الزواية للكشافة والمرشدات ، وبمشاركة 25 قائداً من 12مفوضية كشفية في

ليبيا.

واستضاف المنتدى، فعاليات إعلامية وخبراء من ليبيا وتونس بهدف تعزيز بناء

قدرات الإعلام الكشفي الليبي. وشمل البرنامج التدريبي ورشات ومجموعات عمل

، شملت موضوعات تتعلق بمهارات الاتصال الديناميكي، والأسس المهنية

والتطبيقات العملية في التحرير الإخباري، وآليات إدارة الوقت

واستراتيجيات التغيير الإيجابي.

تجدر الإشارة إلى أن التوصيات الختامية للمنتدى دعت في مجملها إلى ضرورة

تفعيل آليات الإعلام الكشفي في مجال التعريف بالحركة الكشفية ودورها في

تنمية وخدمة المجتمع الليبي.

( وال - بنغازى )