مدير صندوق موازنة الاسعار بسرت يدعو الى تعاون الجهات المسؤولة مع الصندوق للبدء في توزيع السلع التموينية .





سرت 19 مارس 2018 (وال)- دعا مدير صندوق موازنة الاسعار بسرت عبد العالي

القبي الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لتذليل الاشكاليات الفنية والتقنية

وتوفير بعض الامكانات للبدء في توزيع مخصصات السلع التموينية علي

الجمعيات التعاونية بمدينة سرت وظواحيها .

وطالب القبي في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية الاحد المجلس البلدي

وقطاع الاقتصاد بالبلدية والادارة العامة للصندوق بسرعة ادخال بيانات

الجمعيات التعاونية وعدد الاسر المسجلة بها حتي نتمكن من توزيع كافة

السلع ويستفيد منها المواطنين .

تجدر الاشارة بان السلع التموينية والتي وصلت للمخازن هي الزيت ،

الطماطم ، التن ، الشاي ، المكرونة والارز علما بأن عدد الجمعيات

المسجلة بالصندوق تبلغ 120 جمعية موزعة علي مدينة سرت وظواحيها .

(وال سرت)