الجامعة العربية تدعم دفع الحوار السياسي الليبي .







القاهرة 19 مارس 2018 ( وال ) -أكدت الجامعة العربية دعمها لأي جهد يرمي

إلى دفع الحوار السياسي الليبي قدما، والوصول إلى التوافقات اللازمة

تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة، بشكل يفضي إلى

التوصل لحل شامل للوضع في البلاد.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية " أحمد أبو الغيط " ، خلال لقائه بمقر

الجامعة العربية بالقاهرة ، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " علي القطراني" ان الجامعة تدعم أى جهد يرمي إلى دفع الحوار

السياسي الليبي قدما.

وأشار بيان للجامعة العربية اليوم إلى أن اللقاء بحث آخر المستجدات

السياسية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لاستكمال العملية

السياسية، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة، وفق اتفاق

الصخيرات، وخطة العمل التي يرعاها المبعوث الأممي" غسان سلامة" .

وعرض " القطراني " الاحتياجات الليبية من أجل إعادة تأهيل وبناء المناطق

التي تضررت جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها البلاد خلال الأعوام

الأخيرة ومن بينها مدينة بنغازى ، كما استعرض المبادرات التي يرعاها مجلس

النواب الليبي لإعادة تعمير المدينة في مرحلة ما بعد تحريرها من قبضة

التنظيمات الإرهابية .

( وال )