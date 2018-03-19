حلقتان دراسيتان لطلبة السنة الثانية بكلية العلوم الطبية في بنغازى .







بنغازى 19 مارس 2018 (وال) - قدم طلبة السنة الثانية

بكلية العلوم الطبية الأساسية (BMS) بالجامعة الدولية ببنغازى عرضا

لحلقتين دراسيتين الأولى بعنوان "Dental Abscess" والثانية بعنوان

"Cross Infection".

وحضر العرض منسق السنة الدراسية وعدد من أعضاء هيأة

التدريس ، الذين ناقشوا المجموعتين في الموضوعين المطروحين.

وبدورهم أثنى أعضاء هيأة التدريس بالكلية على أسلوب وطريقة الأداء

المستخدمة من قبل المجموعتين.

وتشكلت المجموعة الأولى من الطالبة يسرا رافع، والطالبة نيروز

سليمان، والطلبة مها منجي، والطالب محمد صلاح ، بالإضافة إلى الطالب عبد

الكريم عياد.

واحتوت المجموعة الثانية على الطالب محمود طاهر،والطالبة رشا عز الدين،

والطالب أحمد فتحي، والطالبة سعاد إبراهيم، بالإضافة إلى الطالب حسن

أصليل.

يشار إلى أن الجامعة الليبية الدولية تتبع أسلوب التعلم المبني على

حل المعضلات ، بعملية تعلم وبحث ذاتي، والذي يتميز بأنه نظام تعليمي

متطور يعتمد على وضع الطالب أمام معضلة محددة يقوم بمناقشتها في اليوم

الأول الذي يعرف " بالعصف الذهني " ومن خلاله يقوم الطالب بتحليل الأفكار

المطروحة للنقاش ويستنبط منها الأهداف التعليمية تحت إشراف (المشرفين

التعليميين).

ويتحصل الطالب من خلال هذا النظام على فرصة للبحث والتدقيق في أهداف

التعليمية واستشارة المشرف التعليمي في اليوم التالي فيما يُعرف بوجود

المعلم أو المشرف، ليتعرف على مدى عمق المعلومات ودقتها،على أن تعقد في

اليوم الثالث حلقة نقاش تُعرف باستخلاص المعلومات، حيث يناقش الطالب مع

زملائه تفاصيل الأهداف التعليمية ويتم تقييمه على ما قدمه في حلقة

النقاش.

( وال )