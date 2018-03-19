سيالة يبحث مع وزيرة الخارجية الرواندية التحضيرات للقمة الافريقيةالاستثنائية التى تحتضنها " كيغالي " اليومين القادمين .
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 10:07:00
كيغالي 19 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بالعاصمة كيغالي مع وزيرة الخارجية الرواندية " لويز موشيكيو ابو " . وتناول الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للوزارة العلاقات الثنائية بين
البلدين الصديقين وسبل تطويرها إلى جانب بحث أخر مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية والإقليمية إضافة إلى مناقشة الأوضاع فى ليبيا ،
والتحضيرات الجارية للقمة الافريقية الإستثنائية التى ستعقد اليومين
القادمين برواندا والتى ستخصص للاتفاق على منطقة التجارة الحرة القارية
الافريقية . وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الرواندية والقائم بأعمال السفارة الليبية في رواندا .
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