المركز العام للتدريب وتطوير التعليم يُجري
امتحانات المقابلة لدورة إعداد مدربي اللغة الإنجليزية .
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 09:57:00
طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- تم يوم أمس بالمركز العام للتدريب
وتطوير التعليم بطرابلس اجراء امتحانات المقابلة الشخصية " للمُتقدمين
لدورة إعداد مُدربي مادة اللغة الإنجليزية ، الذين خضعوا في وقتٍ سابق
لامتحان المفاضلة الذي جرى بالمركز العام والمناطق التي قدمت طلبات
الالتحاق بالدورة، المُزمع إقامتُها بتونس، الفترة القادمة.
وخضع المعلمون لعديد الأسئلة بإشراف مدير عام المركز " د. مسعودة
الأسود"، للتحقق من استعداد كل مُعلم للمشاركة في الدورة التدريبية،
فضلاً عن مناقشة الأفكار التي طرحها المعلمون وسُبل تحقيقيها من خلال
دورهم كمُدربين للغةِ الإنجليزية .
وأوضح قسم الإعلام بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم أن امتحان
المقابلة شمل مناطق " الزاوية الغربية ، المرقب ، طرابلس ، بني وليد "،
وذلك بالتزامن مع المنطقة الوسطى بمقرها بمدينة مصراته، إضافةً إلى
المنطقة الجنوبية والتي ضمت مناطق سبها وبراك الشاطئ .
وأشار قسم الإعلام إلى أن امتحانات المقابلة في المنطقة الشرقية ستُجرى
اليوم الإثنين بمناطق المرج والكفرة والبيضاء ، فضلاً عن مدينتي مرزق
وأوباري ، مضيفاً أن الإعلان عن نتائج المقابلات الشخصية سيتم خلال
المدةِ القريبة القادمة .
يذكر أن المعلمين الذين سيخضعون لامتحان المقابلة الشخصية من المعلمين
الذين اجتازوا امتحان المفاضلة بنجاح .
( وال )