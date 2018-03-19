المركز العام للتدريب وتطوير التعليم يُجري امتحانات المقابلة لدورة إعداد مدربي اللغة الإنجليزية .







طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- تم يوم أمس بالمركز العام للتدريب

وتطوير التعليم بطرابلس اجراء امتحانات المقابلة الشخصية " للمُتقدمين

لدورة إعداد مُدربي مادة اللغة الإنجليزية ، الذين خضعوا في وقتٍ سابق

لامتحان المفاضلة الذي جرى بالمركز العام والمناطق التي قدمت طلبات

الالتحاق بالدورة، المُزمع إقامتُها بتونس، الفترة القادمة.

وخضع المعلمون لعديد الأسئلة بإشراف مدير عام المركز " د. مسعودة

الأسود"، للتحقق من استعداد كل مُعلم للمشاركة في الدورة التدريبية،

فضلاً عن مناقشة الأفكار التي طرحها المعلمون وسُبل تحقيقيها من خلال

دورهم كمُدربين للغةِ الإنجليزية .

وأوضح قسم الإعلام بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم أن امتحان

المقابلة شمل مناطق " الزاوية الغربية ، المرقب ، طرابلس ، بني وليد "،

وذلك بالتزامن مع المنطقة الوسطى بمقرها بمدينة مصراته، إضافةً إلى

المنطقة الجنوبية والتي ضمت مناطق سبها وبراك الشاطئ .

وأشار قسم الإعلام إلى أن امتحانات المقابلة في المنطقة الشرقية ستُجرى

اليوم الإثنين بمناطق المرج والكفرة والبيضاء ، فضلاً عن مدينتي مرزق

وأوباري ، مضيفاً أن الإعلان عن نتائج المقابلات الشخصية سيتم خلال

المدةِ القريبة القادمة .

يذكر أن المعلمين الذين سيخضعون لامتحان المقابلة الشخصية من المعلمين

الذين اجتازوا امتحان المفاضلة بنجاح .



( وال )