استكمال صيانة (50 ) مدرسة بــ "العجيلات وزواره وصبراتة" .

صبراته 19 مارس 2019 (وال)- أفاد مدير مكتب المشروعات صبراتة( محمد عياد ) أن مصلحة المرافق التعليمية تمكنت ومن خلال تعاقدها مع الشركات المحليةمن استكمال صيانة نحو ( 50 ) مدرسة من بينها المدارس المتضررة.

وأضاف ( محمد عياد ) في تصريح للموقع الالكتروني لمصلحة المرافق

التعليمية أن مكتب مشروعات صبراتة تابع استكمال واستلام المدارس التي

خضعت للصيانة في كل من بلديات زوارة والعجيلات وصبراتة وفق المواصفات

الفنية الصادرة عن إدارة المشروعات ، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة شملت

صيانة الأبواب والنوافذ وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إضافة إلى

تهيئة الساحات الخارجية .

وكانت مصلحة المرافق التعليمية أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها مشروع

صيانة نحو ( 2000 ) مدرسة في مختلف البلديات من بينها ( 23 ) مدرسة

ببلدية زوارة و( 64 ) مدرسة ببلدية صبراتة و( 27 ) ببلدية العجيلات .

(وال)