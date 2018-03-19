المرافق التعليمية تواصل تنفيذ نشاطها التدريبي لصالح مشرفي معامل الحاسوب .





الخمس 19 مارس 2018 ( وال )- انطلقت بمدرسة المجد الثانوية ببلدية

الخمس ، الدورة التدريبية الخامسة التي تشرف عليها وتنفذها مصلحة المرافق

التعليمية بالتعاون مع مراقبة التعليم بالبلدية .

وتأتي الورشة بحسب القائمين عليها في إطار الخطة التدريبية التي

أطلقها مكتب المعلوماتية لصالح مشرفي المعامل في كافة المناطق التعليمية

وبالتنسيق مع مراقبات التعليم في مجال رفع الكفاءة وتحسين الأداء

والاعتماد الذاتي في صيانة الحواسيب وتنصيب البرامج التعليمية.

وقال مشرف الدورات " علي السويح " إن مصلحة المرافق التعليمية تمكنت

من استهداف غالبية مشرفي معامل الحاسوب ببلدية الخمس لدورات تدريبية

مهنية تم من خلالها نقل الخبرات التقنية في صيانة الحواسيب ، لافتا إلى

أن المصلحة عاكفة على افتتاح ورشة مركزية على مستوى مراقبة التعليم الخمس

لصيانة الحاسوب وتفعيل المعامل .

يشار إلى أن مكتب المعلوماتية أعلن في وقت سابق على تنفيذ حزمة من

الدورات التدريبية داخل مراقبات تعليم طرابلس الكبرى والبلديات المجاورة

لها فيما يتهيأ الفريق الهندسي لتنفيذ دورة لصالح مشرفي المعامل بمراقبة

تعليم "زلطن" و المناطق البعيدة عن مراكز المدن .

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