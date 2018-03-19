وفاة" 300 "شخص بالحمى الصفراء في البرازيل.





برازيليا 19مارس 2018 (وال) - تسببت الحمى الصفراء في البرازيل في وفاة

300 شخص بعد أن سجلت السلطات الصحية البرازيلية 920 حالة إصابة مؤكدة

بهذا المرض منذ شهر يوليو الماضي.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الحمى الصفراء

في الفترة الممتدة بين الأول من يوليو الماضي و13 مارس الجاري قد بلغ 300

حالة مقابل تسجيلها 920 حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس.

وأطلقت السلطات البرازيلية في آواخرشهر يناير الماضي حملة تلقيح واسعة

بالمناطق التي تواجه مخاطر الإصابة بالفيروس، حيث سجل إلى غاية الثالث

عشر من مارس الجاري

استفادة 8ر17 مليون شخص من عمليات التلقيح اي ما يمثل 6ر78% من السكان.

يشار إلى أن أعراض الإصابة بالحمى الصفراء- التي يعود تاريخ ظهورها في

البرازيل الى عام 1942، ارتفاع درجة الحرارة والصداع وألم العضلات

والغثيان والتقيؤوالإجهاد الذي يؤدي إلى الوفاة.

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