نتائج منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد بتونس.





طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- خسر ممثل ليبيا فريق الاتحاد أمام فريق

الأهلي السعودي بنتيجة 22 مقابل 28 نقطة، في ثالث مبارياته مساء اليوم

الأحد، ضمن منافسات البطولة العربية الـ14 للأندية أبطال الكؤوس لكرة

اليد، المقامة حاليا بمدينة صفاقس التونسية.

وسيواجه فريق الاتحاد في مباراته الرابعة ضمن فرق المجموعة الثانية

بهذه البطولة غدا الاثنين فريق قطر القطري.

وكان فريق الاتحاد قد خسر أولى مبارياته في افتتاح البطولة يوم الخميس

الماضي أمام فريق نادي ساقية الزيت التونسي بنتيجة (28-31) نقطة، وفاز في

الثانية على فريق أهلي سد آب العماني بنتيجة(36-21).

من جهة أخرى يخوض ممثل ليبيا فريق الأهلي طرابلس مساء اليوم مباراته

الثانية في البطولة العربية أمام فريق نادي جمال التونسي، ضمن فرق

المجموعة الأولى.

وكان فريق الأهلي قد أنهى مباراته الأولى في هذه البطولة أمام فريق

مولودية وجدة بالتعادل بنتيجة (24-24) التي أقيمت أول أمس الجمعة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم فرق أندية : نادي جمال التونسي، وفاق

عين التوتة الجزائري، الأهلي طرابلس، مولودية وجدة المغربي، الغرافة

القطري، بينما تضم المجموعة الثانية فرق أندية : الاتحاد طرابلس، قطر

القطري، الأهلي السعودي، ساقية الزيت التونسي، ترجي أرزاو الجزائري، أهلي

سد آب العماني .

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