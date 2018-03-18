أهلي طرابلس يتخطى التحدي ويتأهل إلى الدور الـ 16 لكأس ليبيا.





طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق أهلي طرابلس لكرة القدم إلى دور

الـ 16 من بطولة كأس ليبيا، بعد فوزه على فريق التحدي بهدف وحيد أحرزه

اللاعب "سند الورفلي" من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، في

المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب مدينة مصراتة ضمن منافسات الدور

الـ 32.



واتسم أداء الفريقين في الشوط الأول بالعشوائية، ولم يرتق إلى المستوى

الفني الذي يليق بالفريقين، ومن هجمة داخل مناطق فريق التحدي تعرض مهاجم

الأهلي "سالم عبلو" لعرقلة داخل منطقة الجزاء احتسبها الحكم "محمد

الزروق" ركلة جزاء لأهلي طرابلس، نفذها بنجاح "سند الورفلي".

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء قليلا وخصوصا من جانب فريق التحدي الذي

حاول الوصول إلى مناطق أهلي طرابلس وتحصل على فرصتين تصدى لهما حارس

الاهلي "أحمد الفيتوري" ، وفي الجانب الآخر لم تثمر هجمات الفريق عن أي

فرص خطيرة على مرمى "الطلحي" لتنتهي المباراة بهدف وحيد أهل فريق أهلي

طرابلس إلى الدور السادس عشر من مسابقة الكأس.

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