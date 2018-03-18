تأجيل قرعة الدور الـ 16 لكأس ليبيا لكرة القدم إلى يوم الثلاثاء القادم.





طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة

القدم سحب قرعة الدور الـ 16 لكأس ليبيا إلى الثلاثاء، بدلاً من اليوم

الأحد، بصالة ملعب طرابلس الدولي الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وقد تأهل إلى الدور الـ 16 ستة عشر فريقًا ، هي الاتحاد وأهلي بنغازي

والهلال والتعاون والجمارك وخليج سرت والترسانة والخمس واليرموك والمحلة

والشط والمدينة والأخضر والاتحاد المصراتي والمجد والأهلي طرابلس.

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