ليبيا تتحصل على قلادتين فضيتين في بطولة الجزائر الدولية لبناء الأجسام.





طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- أحرزت ليبيا قلادتين فضيتين في بطولة

الجزائر الدولية لبناء الأجسام والتي أقيمت بالجزائر وانتهت أمس،

حيث تحصل الرياضي الليبي "مراد البوسيفي" على القلادة الفضية في منافسات

الفتنس، كما تحصل الرياضي "محمد الفرجاني" على القلادة الفضية في وزنه،

من بين رياضيي العالم المشاركين في هذه البطولة.

وكانت ليبيا قد شاركت في هذه البطولة بثلاثة رياضيين حيث تحصل الرياضي

الثالث "رضا المجرب" على الترتيب السادس في وزنه.

كما شارك في هذه البطولة الحكم الدولي حسين شبيط، الذي كان من ضمن لجان

التحكيم وكان له دور مميز في نجاح البطولة.

رياضة بناء الأجسام الليبية حققت العديد من القلائد العالمية حيث تحصل

الأسبوع قبل الماضي البطل الليبي المحترف "كمال القرقني" على القلادة

الذهبية في بطولة «أرنولد كلاسيك» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه هي أول ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في هذه البطولة التي تحمل

اسم بطل العالم الأمريكي في بناء الأجسام "أرنولد شوارزنيجر".

كما تحصلت العام الماضي "أبوعجيلة أبو راس" على ذهبية مستر أولمبيا التي

أقيمت في الاردن وفضية بطولة أفريقيا.