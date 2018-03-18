فريق الاتحاد يودع منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018
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الأحد ، 18- 03- 2018 - 22:14:00
طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- ودع فريق الاتحاد منافسات كأس الاتحاد
الأفريقي لكرة 2018، عقب خسارته مساء اليوم الأحد أمام مضيفه فريق أكوا
يونايتد النيجيري بضربات الترجيح (3-2)، في المباراة التي جمعتهما بملعب
غودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا، ضمن إياب الدور الـ32 .
انتهت المباراة بين الفريقين في وقتها الأصلي بنتيجة (0-1) لصالح
فريق أكوا يونايتد النيجيري، سجل خلال الدقائق الأولى من زمن الشوط
الثاني. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق الاتحاد بنتيجة (1-0) والتي
أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في الـ7 من شهر مارس
الجاري.
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