فريق الاتحاد يودع منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 .الأحد ، 18-03-2018 - 22:14:00



طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- ودع فريق الاتحاد منافسات كأس الاتحاد
الأفريقي لكرة 2018، عقب خسارته مساء اليوم الأحد أمام مضيفه فريق أكوا
يونايتد النيجيري بضربات الترجيح (3-2)، في المباراة التي جمعتهما بملعب
غودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا، ضمن إياب الدور الـ32 .
انتهت المباراة بين الفريقين في وقتها الأصلي بنتيجة (0-1) لصالح
فريق أكوا يونايتد النيجيري، سجل خلال الدقائق الأولى من زمن الشوط
الثاني. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق الاتحاد بنتيجة (1-0) والتي
أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في الـ7 من شهر مارس
الجاري.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
164 حالة وفاة بسبب الحمى الصفراء في البرازيل منذ يوليو الماضي .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع البنك الدولي امكانية توظيف الاموال المجمدة واستثمارها .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا