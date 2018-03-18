فريق الاتحاد يودع منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 .





طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- ودع فريق الاتحاد منافسات كأس الاتحاد

الأفريقي لكرة 2018، عقب خسارته مساء اليوم الأحد أمام مضيفه فريق أكوا

يونايتد النيجيري بضربات الترجيح (3-2)، في المباراة التي جمعتهما بملعب

غودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا، ضمن إياب الدور الـ32 .

انتهت المباراة بين الفريقين في وقتها الأصلي بنتيجة (0-1) لصالح

فريق أكوا يونايتد النيجيري، سجل خلال الدقائق الأولى من زمن الشوط

الثاني. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق الاتحاد بنتيجة (1-0) والتي

أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في الـ7 من شهر مارس

الجاري.

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