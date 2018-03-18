الاحتفال بتكريم الخريجين الأوائل بالمعهد العالي للعلوم والتقنية (بنات) بطرابلس .

طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - أُقيم صباح اليوم الاحد بالمعهد العالي للعلوم والتقنية (بنات) بطرابلس حفل تكريم الخريجين الأوائل لسنة 2017-2018 وكذلك تكريم المتقاعدين والمتوفين . وحضر الاحتفالية الدكتور "عزالدين مصباح أبوراوي" عضو مجلس النواب والدكتور "عثمان عبدالجليل" وزير التعليم المفوض والدكتور "عادل زنداح" رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وبحضور الأستاذ "أيمن القماطي" وكيل وزارة التعليم والدكتور ابوبلقاسم الجربي" مدير إدارة المعاهد التقنية العليا والدكتور. على السائح" مدير إدارة الكليات التقنية . وألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات حيث أكد الدكتور "عثمان عبدالجليل" على أن من اولويات الوزارة دعم التعليم التقني والفني والعمل على تطويره مشيرا الى أهميته في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن على الجميع التعاضد والتعاون مؤكدا أن الإصلاح ليس سهلاً والتغيير والتطور عمل تكاملي وجماعي . وتخلل الاحتفالية عرض مرئي حول المعهد وأقسامه وعدد الطالبات الدارسات بالاقسام المختلفة وكذلك إجمالي الطالبات بالمعهد ، اضافة الى معرض لأهم أعمال الطالبات من إبداعات ولمسات تقنية وفنية رائعة تعكس جودة التعليم التقني داخل المعاهد التقنية العليا.