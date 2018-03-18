الوطنية لحقوق الإنسان تعرب إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني .الأحد ، 18-03-2018 - 18:20:00

الوطنية لحقوق الإنسان تعرب إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني .طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني ، اللواء مسعود ارحومة، يوم الخميس الماضي من قبل مسلحين مجهولين من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب طرابلس . وطالبت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الاحد ، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العمل على كشف مصيره والعمل كذلك على إطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم . كما طالب بيان اللجنة مكتب النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اختطاف المدعي العام العسكري وملاحقة المتورطين في الواقعة . و حمّلت اللجنة الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة ، مسؤولية ما يحدث لشخص المدعي العام من إنتهاكات وإجراءات قد تمس سلامته البدنية والنفسية وحياته خارج نطاق القانون .

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