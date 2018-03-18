سفير إيطاليا يجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق ويثمن الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.

طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبي بيروني"، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد استمرار دعم حكومة بلادها لحكومة الوفاق الوطني، وثمن الجهود التي تبذلها لإعادة الاستقرار في ليبيا، وتوحيدها لمؤسسات الدولة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.





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