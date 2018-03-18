انطلاق الدورة التدريبية الأولى بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس.





طرابلس 18 مارس 2018 (وال) - انطلقت اليوم الاحد فعاليات الدورة

التدريبية الأولى بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس الرئيسي .

وتستهدف الدورة التدريبية التي تستمر لمدة اسبوعان أعضاء الجهاز

العاملين بالمؤسسة وحول العمل بمؤسسات الإصلاح والتأهيل تحت اشراف فريق

من المدربين بالجهاز .

وسيتلقى اعضاء هيئة الشرطة القضائية خلال الدورة ، الدروس العلمية

المتعلقة بالعمل داخل المؤسسات وكيفية التعامل مع النزلاء بما يتماشى

والمعايير الدولية لحقوق الانسان .

وحضر انطلاق الدورة رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس العقيد فتحي

الكوشلي ومدير ادارة تنمية وتطوير الموارد البشرية العقيد سليمان عجاج

ومدير ادارة العلاقات العامة العقيد احمد ابوكراع ورئيس فريق المدربين

العقيد عبد الفتاح دبوب .

..(وال)..