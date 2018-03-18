النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق يجتمع مع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي.



طرابلس 18 مارس 2018 (وال) - تركز الاجتماع الذي عقده النائب بالمجلس

الرئاسي "أحمد عمر معيتيق"، ظهر اليوم الأحد مع مدير الإدارة العامة

للأمن المركزي العميد" محمد دامجة"، ونائبه حول الجهود التي تبذل من قبل

منتسبي الإدارة في تأمين المراكز والمنشآت الحيوية، والتمركز في الطرق

الرئيسية لتكون على أهبة الاستعداد تحسباً لأي طارئ.

واستعرض" الدامجة"، خلال الاجتماع حزمة من المشاكل والصعوبات التي تعيق

سير العمل في الإدارة الذي يعتمد على منتسبيها في العديد من المهام

الصعبة لتمتعهم بمهارات قتالية عالية.

وطالب بضرورة دعم الإدارة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في

مكافحة الجريمة من خلال الفروع التابعة لها في كل مناطق ليبيا، والعمل

على تدليل الصعاب التي تواجهها.

..(وال)..