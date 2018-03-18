انطلاق أعمال الملتقى الثاني لبلديات ليبيا في طرابلس.





طرابلس 18 مارس 2018 (وال) - بدأت مساء اليوم الأحد، بطرابلس، أعمال

الملتقى الثاني لبلديات ليبيا بمشاركة عمداء البلديات ورؤساء المجالس

المحلية واللجان التسييرية من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

واستهلت أعمال الملتقى بآيات بينات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد

الوطني، وإلقاء كلمات لعدد من عمداء البلديات المشاركين في الملتقى الذي

أكدوا أهمية انعقاد الملتقى من أجل توحيد مؤسسات الدولة والأجسام

السياسية ومنع الانقسام والحفاظ على وحدة التراب الليبي.

ويناقش المشاركون في الملتقى، عدد من البنود المدرجة على جدول

أعمالهم المتعلقة بتوحيد الجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المواطنين

وحلحلة المشاكل والصعوبات التى تعترض عمل البلديات في مختلف مناطق ليبيا

والتأكيد على وحدة التراب الليبي، ورفض الانقسام السياسي.

ورحب عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال في كلمته بافتتاح

الملتقى، بعمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية واللجان التسييرية

المشاركين في الملتقى، مثمنا حرصهم على الحضور والمشاركة في الملتقى من

أجل خدمة مجتمعهم وقضاياه.

وأوضح بيت المال، أن هذا الملتقى يأتي استكمالا للملتقى الذي عقد في

مدينة شحات نهاية شهر يناير الماضي، مؤكدا أن الملتقى سيرسم الطريق نحو

وحدة البلاد وسيضع عماد الإدارة المحلية وبناء الدولة المدنية في ليبيا.

وشدد عميد بلدية طرابلس المركز على ضرورة أن تلتزم بلديات ليبيا

بالحيادية الإيجابية عن أي تجاذبات سياسية بين أي فرقاء ليبيين، وأن تحرص

على رأب الصدع وحفظ السيادة الوطنية والوقوف ضد من يهدد وحدة البلاد.

وأكد بيت المال ضرورة التكاتف والعمل سويا بين بلديات ليبيا من أجل

عودة المهجرين والنازحين من أبناء الوطن إلى مدنهم وقراهم ولملمة الجراح

التي أثرت على وحدة البلاد.

وأضاف أن بلديات ليبيا لا يجب أن تتطلع في هذه الظروف الحرجة التي

تمر بها ليبيا إلى مهامها الخدمية فقط بل يجب أن تكون عنوانا للوحدة

الوطنية وأن تعمل على

ومن جهته أكد عميد بلدية شحات حسين بودرويشة في كلمته التي ألقاها

باسم المشاركين في الملتقى الأول بشحات أن الملتقى يأتي سعيا لتوحيد

الجهود للمساهمة في ايجاد أنجح السبل والخطط الكفيلة برفع المعاناة التي

يمر بها المواطن الليبي في الظروف الراهنة.

واعتبر بودرويشة أن ملتقى بلديات ليبيا يشكل خطوة إيجابية ضد

الانقسام ودعاة الإقليمية، قائلا "نحن بلديات المنطقة الشرقية جئنا هنا

لنقول لا للانقسام وأن نتحد من أجل أن تكون ليبيا واحدة".



وبدوره أعرب عميد بلدية وادي عتبة محمد صالح حبيب في كلمة باسم

بلديات المنطقة الجنوبية، عن شكره لبلديات طرابلس على استضافة وتنظيم

الملتقى، معربا عن تمنياته أن يكون الملتقى على مستوى المسؤولية والاحساس

بظروف المواطنين.

وأشار عميد البلدية، إلى المعاناة والظروف الصعبة وحالة الحروب

الاقتتال وانعدام القانون وسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية في جنوب

ليبيا، مطالبا بالضغط على الحكومات والأجسام السياسية والفرقاء السياسيين

ولفت انتباهها واسماعها صوت المواطن .

وشدد عمداء بلديات الحنوب في كلمتهم، على ضرورة الضغط على بعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا لكسر الجمود السياسي في البلاد والعمل على توحيد

الأجسام السياسية القائمة.

وعقب الجلسة الافتتاحية للملتقى، انتقل عمداء البلديات ورؤساء

المجالس المحلية واللجان التسييرية لعقد جلسة مغلقة لمناقشة البنود

المدرجة على جدول أعمالهم.



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