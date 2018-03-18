قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 19 فسطيني بالضفة الغربية .الأحد ، 18-03-2018 - 17:55:00



القدس المحتلة 18 مارس 2018 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، الليلة الماضية 19 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة
الغربية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن بيان لنادي الأسير، أن ستة فلسطينيين
اعتقلوا من نابلس وأربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة بالإضافة
إلى فلسطيني آخر من مخيم الجلزون.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطيني من بلدة برقين في محافظة
جنين ، إضافة إلى فلطينيين اثنين من محافظة بيت لحم ومن قلقيلية .
كما اعتقلت قوات الا حتلال من محافظة الخليل قلسطينيين أخرين .واربعة
فلسطينيون من بلدة العيسوية في القدس.

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
164 حالة وفاة بسبب الحمى الصفراء في البرازيل منذ يوليو الماضي .
الامين العام لاتحاد المغرب العربي يتطلع الى عقد قمة للاتحاد خلال الاشهر القادمة بطرابلس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا