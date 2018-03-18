قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 19 فسطيني بالضفة الغربية .





القدس المحتلة 18 مارس 2018 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال

الإسرائيلي، الليلة الماضية 19 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة

الغربية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن بيان لنادي الأسير، أن ستة فلسطينيين

اعتقلوا من نابلس وأربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة بالإضافة

إلى فلسطيني آخر من مخيم الجلزون.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطيني من بلدة برقين في محافظة

جنين ، إضافة إلى فلطينيين اثنين من محافظة بيت لحم ومن قلقيلية .

كما اعتقلت قوات الا حتلال من محافظة الخليل قلسطينيين أخرين .واربعة

فلسطينيون من بلدة العيسوية في القدس.