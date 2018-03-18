ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يكون مؤشرا لأمراض اخرى.





ايموري 18 مارس 2018 (وال) - اشارت دراسة أمريكية إلى أن الأشخاص

الذين يرتفع لديهم مستوى السكر في الدم بشكل طفيف ولكن ليس بدرجة تكفي

لتشخيص إصابتهم بالسكري ربما يكونون معرضين لخطر الإصابة بمشكلات في

القلب والكلى بشكل أكبر من الأشخاص الذين لديهم مستوى طبيعي من السكر في

الدم.

ويتم الربط منذ فترة طويلة بين السكري وتزايد خطر الإصابة بأمراض القلب

والكلى.

ويقول باحثون ان ارتفاع السكر في الدم بشكل طفيف الذي يطلق عليه

أحيانا اسم"ما قبل السكري" قد يزيد خطر الإصابة بمشكلات في القلب والكلى.

وقال الطبيب محمد علي وهو باحث في جامعة إيموري وكبير معدي الدراسة التي

نُشرت في دورية لانسيت، إن تغيير أسلوب الحياة مثل زيادة التدريبات

وتناول غذاء صحي بشكل أكبر قد يساعد الناس على خفض مستوى السكر في الدم

وخطر إصابتهم بالمشكلات الصحية التي يمكن أن تصاحب مرض السكري.