روسيا تعلن أنها لن توقع على معاهدة الحظر النووي .الأحد ، 18-03-2018 - 17:44:00



موسكو 18 مارس 2018 (وال) - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،
أن بلاده لن توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية.
وقال لافروف في حوار مع إذاعة كازاخستانية "نحن لن نوقع على المعاهدة
، لأننا نعتبر أن حظر الأسلحة النووية في هذه الصيغة الإملائية غير
واقعي".
وأضاف وزير الخارجية الروسي قائلا: "لن تقبل الدول الخمس النووية
الرسمية التوقيع وكذلك الدول الأخرى التي تمتلك السلاح النووي بشكل غير
رسمي، لأن الاتفاق حول عالم خال من السلاح النووي، منصوص عليه في معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وهذا المبدأ مرتبط بضمان الأمن
والاستقرار العالميين".

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