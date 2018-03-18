الصين تدعو الولايات المتحدة الى قطع العلاقات التجارية والعسكرية مع تايوان.





واشنطن 18 مارس 2018 (وال) - دعت الصين أمريكا إلى قطع علاقاته

التجارية والعسكرية مع تايوان، ووقف الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قانونا جديدا يسمح لكبار

المسؤولين الاميركيين بالسفر الى تايوان للاجتماع مع نظرائهم في تايبيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أن بلاده تعارض بشدة

هذه الخطوة .. ويجب تصحيحها.

واضاف يجب على واشنطن التوقف عن مواصلة اي علاقات رسمية مع تايوان او

تحسينٍ لعلاقاته الحالية مع تايوان.وكانت الولايات المتحدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايون في 1979

ارضاء لبكين، غير انها ابقت على علاقات تجارية مع الجزيرة وتبيعها اسلحة

مما يثير استياء الصين.