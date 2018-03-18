استمرار فرار آلاف السوريين من مناطق القتال في عفرين والغوطة.





بيروت 18 مارس 2018 (وال) - أدت المعارك المستمرة في منظقة الغوطة

وعفرين إلى فرار آلاف المدنيين من بلداتهم مع استمرار هجومين مختلفين

تسببا في نزوح جماعي في الأيام القليلة الماضية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن موجة جديدة فرت من جيب لمقاتلي

المعارضة في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق في الجنوب الغربي.

ووأضاف أن سكان منطقة عفرين بشمال البلاد، فروا من اشتباكات تقترب من

ديارهم مع قصف طائرات حربية تركية المدينة الرئيسية.