القوات الجوية الأمريكية تعلن أسماء سبعة قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر بالعراق واشنطن 18 مارس 2018 (وال) - أعلنت القوات الجوية الأمريكية أسماء سبعة رجال قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في غرب العراق يوم الخميس.



وقالت الوزارة إن القتلى هم مارك ويبر(29 عاما) وأندريس أوكيفي(37 عاما)

وكريستوفر زانتيز(37 عاما) وكريستوفر راجوسو(39 عاما) وداشان بريجز (30

عاما) ووليام بوش(36 عاما) وكارل إينز(31 عاما).

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صدر في وقت سابق إنه يجري

التحقيق في الحادث الذي لم يكن على ما يبدو نتيجة نشاط معاد.

وقال الجيش إن طائرة عمودبة أمريكية أخرى مرافقة أبلغت السلطات

بالحادث وقامت قوات الأمن العراقية وأفراد من التحالف بتأمين المنطقة.