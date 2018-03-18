القوات التركية تدخل مدينة عفرين السورية وتسيطر على اجزاء منها .







باريس 18 ماري 2018 (وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات

التركية والفصائل السورية الموالية لها دخلت مدينة عفرين ذات الغالبية

الكردية في شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها في اطار العملية العسكرية

المستمرة منذ نحو شهرين .

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "اشتباكات تدور حالياً في

المدينة التي سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء

منها"، مشيراً إلى "قصف عنيف استهدف المدينة منذ ظهر الأربعاء".

وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة في بيان صباح الأحد "توغلها داخل

مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي" والسيطرة على حيي الأشرفية

والجميلية.