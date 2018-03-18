عشرات آلاف الاسبان يتظاهرون دفاعا عن نظام تقاعدهم .





باريس 18 مارس 2018 (وال) - تظاهر عشرات آلاف الاسبان مجددا للمطالبة

بتحسين معاشات التقاعد وللدفاع عن نظام التقاعد المهدد بالخصخصة من

اليمين الحاكم، بحسب نقابات.

وتحدى المتظاهرون المطر والثلوج وغصت بهم شوارع المدن وخصوصا برشلونة

ومدريد .

وهذه رابع موجة تظاهرات منذ ايلول/سبتمبر 2017 للمطالبة برفع معاشات

التقاعد باكثر من النسبة التي قررت لعامي 2016 و2017 وهي 0,25 بالمائة

وهي نسبة ادنى من نسبة التضخم التي بلغت 1,2 بالمائة نهاية 2017.