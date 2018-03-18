سلطات شمال قبرص تؤكد عزمها على تعطيل اي تنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة.الأحد ، 18-03-2018 - 16:33:00



باريس 18 مارس 2018 (وال) - اكدت سلطات شمال قبرص عزمها على منع قيام
السلطات القبرصية المعترف بها دوليا من القيام باي اعمال تنقيب عن الغاز
قبالة شواطىء الجزيرة، ما لم يتم اشراك القبارصة الاتراك بهذه الاعمال.
وكانت البحرية التركية منعت سفينة ايطالية في فبراير الماضي من القيام
باعمال تنقيب قبالة شواطىء قبرص، ما اجبرها على الانسحاب من المنطقة.
وكانت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي وقعت خلال السنوات القليلة
الماضية عقود تنقيب عن الغاز مع شركات دولية عملاقة مثل الايطالية "ايني"
والفرنسية "توتال" والاميركية "اكسون موبيل".

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