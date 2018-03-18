استراليون يفرون مع اجتياح حرائق الغابات جنوب شرق البلاد .





سيدني 18 مارس 2018 (وال) - أجبرت حرائق غابات التي اجتاحت جنوب شرق

استراليا مئات السكان على الفرار يوم الأحد مع انتشار ألسنة اللهب جراء

الرياح الساخنة.

وخرجت الحرائق، التي يعتقد أنها نجمت عن برق يوم السبت، عن نطاق السيطرة

في أنحاء جنوب غرب ولاية فيكتوريا الريفي.

وقال كريج لابسلي مفوض إدارة الطوارئ "نتابع حالة الطقس الآن منذ فترة.

لم تسقط أمطار منذ 30 أو 40 يوما، لذلك نحن نعرف أن لدينا بيئة جافة...

نحن مستعدون في فيكتوريا لأجواء ساخنة وجافة وعاصفة".

وأضاف أن نحو 280 من رجال الإطفاء كافحوا الحرائق بينما انقطعت الكهرباء

عن 22 ألف منزل بعد أن تسببت الرياح العاتية في سقوط الأشجار. وأتت

الحرائق على نحو 12 منزلا.

وفي مدينة داروين في الشمال، انقطع التيار الكهربائي عن نحو 25 ألف منزل.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأغلقت السلطات بعض الطرق في فيكتوريا اليوم الأحد ونصحت السكان بالبقاء

في منازلهم خشية أن تتقطع بهم السبل وسط ألسنة اللهب في الأماكن المفتوحة

أو أن يتأثروا بالدخان الكثيف على الطرق.