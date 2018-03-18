عميد وأعضاء المجلس البلدي جالو يبحثون مع أعيان البلدية مشاكل مالكي المزارع مع الحقول النفطية.





جالو 18 مارس 2018 ( وال )- عقد بمقر بلدية جالو اجتماع تقابلي موسع،

تم خلاله بحث العراقيل والمشاكل التي تواجه بعض مالكي المزارع بالبلدية،

مع الحقول النفطية.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط،

والحقول النفطية المجاورة لبلدية جالو، لمناقشة هذه المشاكل، ووضع الحلول

اللازمة بهذا الخصوص .

وضم الاجتماع عميد وأعضاء ومدراء مكاتب بلدية جالو، ومخاتير المحلات

ومجلس أعيان المدينة، ومدراء القطاعات بالبلدية، ومندوبي الأجهزة الأمنية

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