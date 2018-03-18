ارتفاع سعر الدينار من جديد أمام الدولار مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي اليوم الأحد.





طرابلس 18 مارس 2018 ( وال )- تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل

الدينار الليبي اليوم الأحد بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق

الموازي "السوداء".

وبدأ سعر الدولار اليوم عند( 6.340 ) دينار ليبي للبيع و ( 6.320 )

دينار للشراء, واستمر الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة على حالة

الثبات النسبي والتأرجح مابين مستوى( 6.30 ) و ( 6.60 ) ديناراً, وسبق

أن تعرضت العملات لموجة انخفاض جماعي بدأتها منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ

وتراجعت خلالها بشكل قياسي.

وجرى تداول وبيع الدولار الأمريكي في تعاملات السوق الموازية يوم أمس حيث

بدء التعاملات بسعر مستقر عند ( 6.400 ) دينار وظل عند هذا المستوى

مابين انخفاض وصعود لكنه أنهى التعاملات على تراجع طفيف وبلغ سعره (

6.370 ) دينار, وكان الدولار قد ارتفع منتصف فبراير بشكل كبير وصعد فوق

مستوى الــ7 دينار في تعاملات السوق إلا أنه عاود الانخفاض .

ويشهد الدولار حالة من التذبذب ويتجه نحو الصعود خلال الفترة الماضية بعد

موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت

إلى ارتفاعه مجددا أمام الدينار وبشكل كبير.



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