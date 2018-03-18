سفارة ليبيا في الأردن تحدد ضوابط دخول الليبيين إلى المملكة الأردنية.





عمان 18 مارس 2018 ( وال )- أصدرت السفارة الليبية بالأردن اليوم

الأحد، تنبيها للمواطنين الليبيين، يوضح ضوابط الدخول إلى المملكة

الأردنية .

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أن دخول المواطنين الليبيين إلى

المملكة الأردنية يتطلب تأشيرة دخول، مؤكدة بأنه لم يتم إلغاء الدخول

بدون تأشيرة للمملكة حتى الآن .

وحددت السفارة الفئات التي تم إعفاؤها من تأشيرة الدخول إلى الأردن وهم؛

حاملو الجواز الليبي الدبلوماسي، والجواز الليبي الخاص، وكذلك حاملو

أقامات دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا حاملو أقامات إحدى دول الاتحاد

الأوروبي.



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