الشركة العامة للكهرباء : دائرة توزيع هراوة تعرضت للسرقة .





هراوة 18 مارس 2018 ( وال )- كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تعرضت

دائرة توزيع هراوة للسرقة من جهات مجهولة تعمل جاهدة على إلحاق الأذى

بالشبكة العامة للكهرباء من خلال فصل الخطوط وسرقة الأسلاك.

وأوضحت الشركة في بيان لها تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن

دائرة توزيع هراوة تعرضت الجمعة الماضية لسرقة خط ضغط منخفض بمسافة

ثمانية أعمدة ( سلك نحاس معزول 35x1 بطول 1450متر ) المغذي لمصنع الطوب

الأسمنتي.

وأضافت الشركة انه وبفضل جهود أفراد مركز شرطة هراوة ورغم قلة

إمكانياتهم تمكنوا من ضبط الكمية المسروقة مؤكدة بان التحقيقات الأمنية

مستمرة لضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة .

وأشار البيان إلى أن فرق الصيانة السريعة المناوبة ليوم الجمعة بتلك

المنطقة من مهندسين وفنيين سارعوا بإعادة تركيب السلك المسروق وإرجاع

التيار الكهربائي للمنطقة .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيانها كافة الجهات المعنية بضرورة

الإسراع لمُساندتها في التصدي لعمليات السطو والتخريب التي تستهدف شبكة

الكهرباء بشكل متكرر، خاصة بمنطقة هراوة.



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