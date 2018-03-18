عميد بلدية ابوسليم : انعقاد الملتقى الثاني لعمداء بلديات ليبيا بطرابلس هو رسالة واضحة مفادها أن ليبيا واحدة لا يمكن تقسيمها وأن طرابلس هى عاصمة كل الليبيين .

طرابلس 18 مارس 2018 ( وال )- تحتضن العاصمة طرابلس مساء اليوم الاحد أعمال الملتقى الثاني لعمداء البلديات على مستوى ليبيا .

وأفاد عميد بلدية ابوسليم " عبد الرحمن الحامدى " وكالة الانباء الليبية

ان الملتقى سيعقد بدءا من مساء اليوم الاحد لتواصل توافد عمداء البلديات

من مختلف المدن الليبية شرقا وغربا وجنوبا ، مشيرا بأن هذا الملتقى هو

رسالة واضحة مفادها أن ليبيا واحدة لا يمكن تقسيمها وأن طرابلس آمنة وهى عاصمة كل الليبيين ، اضافة الى تقديم رسالة أخرى بقدرة الليبيين على الاجتماع في أي من المدن والمناطق الليبية دون تحديد لمناقشة قضاياهم .

وأشار في تصريحه لــ ( وال ) الى أن عمداء البلديات هم من سيحدد في

ملتقاهم جدول الاعمال الذي سيتم مناقشته باتجاه توحيد الجهود الوطنية

الهادفة الى بناء الوطن وخدمة المواطن وحلحلة المشاكل والصعوبات التى

تعترض عمل البلديات بكامل التراب الليبي .

يشار بأن هذا الملتقى هو الثاني ويهدف الى استكمال ما تم التوصل إليه في الملتقى الأول الذي عقد في مدينة شحات في شهر يناير الماضي، بحضور أكثر من 100 عضو وعميد بلدية، وتم خلاله التأكيد على رفض الانقسام السياسي، والحرص على وحدة التراب الليبي.





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