مدير الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص حوادث مرورية إحصائية.

طرابلس 18 مارس 2018 ( وال )- أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون المرور

والتراخيص عميد عبد السلام البركي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد بطرابلس ان عدد الحوادث المرورية في كافة المدن الليبية خلال العام الماضى بلغ 4644 حادثا .

واشارت الاحصائية التي قدمتها إدارة المرور إلى ان تلك الحوادث خلفت

2059 قتيلا من بينهم 382 إمرآة ، و3413 مصابا ، بإلاضافة إلى تضرر 6506

مركبة ، وبلغت قيمة الخسائر التى قدرت بأكثر من 23 مليون دينار.

وأعلن البركي عن عدد من المقترحات والخطط التي ستنفذ خلال الأشهر القليلة القادمة والتي ستساهم في الحد من الحوادث المرورية وزيادة الوعي المروري لدى المواطن.



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