مراقبة التعليم بمصراتة تطالب جميع المدارس باستئناف العملية التعليمية .





مصراتة 18 مارس 2018 ( وال ) - طالبت مراقبة التعليم بمصراتة جميع

المدارس التعليمية باستئناف العملية التعليمية بشكلها الطبيعي وفتح

ابوابها أمام التلاميذ والطلبة اعتبارا من اليوم الاحد الثامن عشر من

مارس .



وأهابت المراقبة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم

الأحد بكافة العاملين في قطاع التعليم تغليب مصلحة الطلبة ،مؤكدة ان

تعليق الدراسة اليومين الماضيين ، يعد بمثابة ايصال رسالة واضحة الى جهات

المختصة بمشروعية مطالب المعلم .

..(وال - مصراتة)..