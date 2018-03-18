مراقبة التعليم بمصراتة تطالب جميع المدارس باستئناف العملية
التعليمية .
الأحد ، 18- 03- 2018 - 13:18:00
مصراتة 18 مارس 2018 ( وال ) - طالبت مراقبة التعليم بمصراتة جميع
المدارس التعليمية باستئناف العملية التعليمية بشكلها الطبيعي وفتح
ابوابها أمام التلاميذ والطلبة اعتبارا من اليوم الاحد الثامن عشر من
مارس .
وأهابت المراقبة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم
الأحد بكافة العاملين في قطاع التعليم تغليب مصلحة الطلبة ،مؤكدة ان
تعليق الدراسة اليومين الماضيين ، يعد بمثابة ايصال رسالة واضحة الى جهات
المختصة بمشروعية مطالب المعلم .
..(وال - مصراتة)..