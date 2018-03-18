مراقبة التعليم بمصراتة تطالب جميع المدارس باستئناف العملية التعليمية .الأحد ، 18-03-2018 - 13:18:00



مصراتة 18 مارس 2018 ( وال ) - طالبت مراقبة التعليم بمصراتة جميع
المدارس التعليمية باستئناف العملية التعليمية بشكلها الطبيعي وفتح
ابوابها أمام التلاميذ والطلبة اعتبارا من اليوم الاحد الثامن عشر من
مارس .

وأهابت المراقبة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم
الأحد بكافة العاملين في قطاع التعليم تغليب مصلحة الطلبة ،مؤكدة ان
تعليق الدراسة اليومين الماضيين ، يعد بمثابة ايصال رسالة واضحة الى جهات
المختصة بمشروعية مطالب المعلم .
..(وال - مصراتة)..

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