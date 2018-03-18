تأجير الأختام وفتح فروع لمحرري العقود يعد مخالفة للقانون .





بنغازي 18مارس 2018 (وال ) - قال الأمين الإداري في فرع إدارة التفتيش

على الهيآت القضائية بنغازي أحمد الفيتوري إن تأجير بعض محرري العقود

لأختامهم وفتح فروع لمكاتبهم يعد مخالفة للقانون وجريمة يُعاقب عليها

القانون.

وأشار الامين الادارى إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة من قبل إدارة التفتيش

القضائي بنغازي لمراجعة جميع مكاتب محرري العقود لضبط المخالفين، وأن كل

من لديهم أكثر من مكتب أو قاموا بتأجير أختامهم وذلك لاتخاذ الإجراءات

القانونية حيال المخالفين ،لافتا إلى أنه وفقا لما نصت عليه المادة

(46مكرر) من القانون رقم93/2 والمعدل بالقانون رقم 2010/5 والتي

تقول''يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف

دينار كل من ادعى أو أوهم الجمهور بأي شكل من الأشكال أنه محرر عقود''

ويعاقب بذات العقوبة كل محرر عقود سلم ختمه أو أوراقًا مختومة استعملت

أو تداولت خارج مكتبه".

وتابع الأمين الإداري في فرع إدارة التفتيش على الهيآت القضائية :"

تبين لدينا أيضا من بعض شكاوى المواطنين أن هناك بعضا من محرري العقود

تم وضع توقيعاتهم في أختام خاصة".

...( وال بنغازى)....