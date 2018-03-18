زوارق قوات الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر شمال غزة.





غزة 18-مارس-2018 (وال) - استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية،

صباح اليوم الأحد، الصيادين ومراكبهم في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، نقلا عن صيادين في شمال القطاع، أن

تلك الزوارق طاردت الصيادين ومراكبهم في بحر الشمال، وفي ذات الوقت، فتحت

مضخات المياه ونيران أسلحتها الرشاشة صوبهم، ما اضطر الصيادين الى مغادرة

مكان عملهم، خوفا على حياتهم.

وتطارد تلك الزوارق وبشكل يومي الصيادين في بحر القطاع، وتعتقل وتستولي

على مراكبهم كذلك، وتقتل بعضهم أحيانا، في حرب يومية تنفذها بحق لقمة

عيشهم.

...(وال ) ..