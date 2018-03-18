نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار متفرقة على

بعض المناطق.

- الريح باش يتحول تدريجيا يوم الغد الى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة.

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.50) متر .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية

- الرؤيـة جيدة



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :



- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل الجبل الخضر.

- الريح شرش ويكون شلوق يوم الغد سرعته مابين(10-20) عقدة و يتراوح هذا

اليوم ما بين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.00-2.50) متر .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية

- الرؤيـة متوسطة صباح اليوم بسبب الغبار العالق فى الجو وتكون جيدة من

بعد الظهر.

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