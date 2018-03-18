نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأحد ، 18- 03- 2018 - 12:46:00
طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار متفرقة على
بعض المناطق.
- الريح باش يتحول تدريجيا يوم الغد الى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة.
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.50) متر .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية
- الرؤيـة جيدة
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل الجبل الخضر.
- الريح شرش ويكون شلوق يوم الغد سرعته مابين(10-20) عقدة و يتراوح هذا
اليوم ما بين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.00-2.50) متر .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية
- الرؤيـة متوسطة صباح اليوم بسبب الغبار العالق فى الجو وتكون جيدة من
بعد الظهر.
...( وال ) ....