الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض

المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية

غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم

مابين ( 21- 26 ) درجة مئوية وتصل يوم الغد على سرت وأبونجيم إلى ( 30 )

درجة مئوية ، وتسجل إنخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها

إلى ( 50 ) كم/ ساعة على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح

مابين (17-22) درجة مئوية وتتراوح على جالو والجغبوب مابين ( 28 - 32 )

درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة

إلى نشطة السرعة ، وتسجل درجات الحرارة إرتفاعا ملحوظا يوم الغد على أغلب

المناطق .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 24- 28 )

درجة مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.



* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية ، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية

غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال على بعض المناطق ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 30 - 36 ) درجة مئوية تتحول الرياح

تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع

إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي أغلب المناطق ، وتسجل إرتفاعا يوم

الثلاثاء.



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