الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الأحد ، 18- 03- 2018 - 12:43:00
طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض
المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية
غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم
مابين ( 21- 26 ) درجة مئوية وتصل يوم الغد على سرت وأبونجيم إلى ( 30 )
درجة مئوية ، وتسجل إنخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها
إلى ( 50 ) كم/ ساعة على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح
مابين (17-22) درجة مئوية وتتراوح على جالو والجغبوب مابين ( 28 - 32 )
درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة
إلى نشطة السرعة ، وتسجل درجات الحرارة إرتفاعا ملحوظا يوم الغد على أغلب
المناطق .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 24- 28 )
درجة مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.
* الكفرة - تازربو - السرير :
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية ، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية
غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال على بعض المناطق ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 30 - 36 ) درجة مئوية تتحول الرياح
تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع
إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي أغلب المناطق ، وتسجل إرتفاعا يوم
الثلاثاء.
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