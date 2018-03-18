النائب أحمد معيتيق يلتقي رئيس وعمداء الكليات بجامعة الزيتونة ترهونة .

ترهونة 18 مارس 2018 ( وال ) ... التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، رئيس جامعة الزيتونة الدكتور" محمد رمضان أبوستة"، وعمداء

الكليات بالجامعة .

وتناول اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر الجامعة المشاكل والصعوبات التي

تعرقل سير عمل كليات الجامعة .

وقدم رئيس الجامعة شرحاً عن ما تضمه الجامعة من كليات والدور الذي

تقوم به في دغفع عجلة العلم والتعليم ، ومخرجاتها سنوياً في جميع

التخصصات، التي استطاعت المساهمة في تفعيل العديد من القطاعات وفق

الإمكانيات المتاحة.

ودعا رئيس الجامعة المجلس الرئاسي إلى تذليل الصعاب التي تعرقل سير عمل

الجامعة المتمثلة في نقص الإمكانيات وإجراء تحويرات لعدد من الكليات حتى

تتمكن الجامعة من أداء المهام الموكلة لها.

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