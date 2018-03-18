اختتام منافسات الدوري والكأس للفئات السنية للكرة الطائرة في بنغازي .





بنغازى 18 مارس 2018م .. ( وال) ... اختتمت بمدينة بنغازي منافسات

الدوري والكأس للفئات السنية للكرة الطائرة .. حيث نظمت بالمناسبة أمسية

رياضية بمجمع سليمان الضراط للألعاب الرياضية .. قلم خلالها عميدا بلديتي

بنغازي والمرج وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لكرة الطائرة ورئيس

الأتحاد الفرعي لكرة الطائرة بنغازي بتسليم الكؤوس على فرق السنية

الفائزة بمسابقتي الدوري والكأس بالإتحاد الفرعي للكرة الطائرة لموسم

الرياضي 2017/2018 م

حيث كان ترتيب الفرق على النحو التالي :

نادي النصر تحصل على الترتيب الأول لفئة تحت 14 سنة.

نادي اهلي بنغازى تحصل على الترتيب الأول لفئة تحت 17 سنة.

نادي المروج تحصل على الترتيب الأول لفئة تحت 19 سنة.

كما تم تسليم شهادات إتمام دورة الحكام الجدد للعبة كرة الطائرة التي

اشرف عليها الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بنغازي .

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