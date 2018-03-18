ندوة بعنوان " العمل التطوعى في بنغازى - مسيرة وعطاء ".





بنغازي 18 مارس 2018 ( وال )- أقامت جمعية نداء بنغازي الثقافية في

الجامعة الدولية للعلوم الطبية بنغازي أمس السبت ندوة بعنوان "العمل

التطوعى في بنغازى - مسيرة وعطاء".

وأظهر الحضور خلال الندوة بعض ملامح العمل التطوعي في مدينة بنغازي مع

تناول تجارب (مدرسة العمال الليلية، الكشافة، جمعية المرأة، الهلال

الأحمر، جمعية الكفيف، الأندية الرياضية).

وتحدثوا عن تأسيس أول فرقة كشفية في ليبيا بمدرسة طرابلس الثانوية

بقيادة علي خليفة الزائدي الذي اعتبر مؤسس الحركة الكشفية في ليبيا، وفي

العام 1954 تأسست أول فرقة كشفية في كل من بنغازي وسبها وصارت عضوا في

المنظمة العالمية .

وتطرقوا إلى بنت الوطن الأديبة والإذاعية الليبية " خديجة الجهمي "

وهي من أوائل المدافعات عن حقوق المرأة في ليبيا ، حصلت على عدد من

الأوسمة والجوائز .

...(وال بنغازي)...