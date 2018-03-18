النائب أحمد معيتيق يقف على الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير عمل مستشفى ترهونة ومركز غسيل الكلى.



ترهونة 18 مارس 2018 ( وال ) ... قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، ظهر أمس بزيارة لمستشفى ترهونة التعليمي، تفقد خلالها الأقسام

رفقة المدير العام الدكتور"فوزي أبورفيفة" ، وما يعانيه المستشفى من

صعوبات ومشاكل تعيق سير العمل به .

واستمع إلى توضيحات عن الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لسكان

مدينة ترهونة والمناطق المجاورة في ظل نقص الامكانيات والمعدات الطبية .

كما تفقد السيد النائب مركز غسيل الكلى الذي يقدم خدماته لأكثر من

300 مريض فشل كلوي على مدار الساعة لمرضى مدينة ترهونة والمناطق

المجاورة، حيث اوضح الأطباء والفنيون العاملون به ما يعانيه المركز من

نقص في الإمكانيات ومواد التشغيل.

وأشاد السيد النائب بالجهود التي يبذلها العاملون في المستشفى

والمركز بمختلف تخصصاتهم خدمة للمرضى.

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