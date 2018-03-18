الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان ببنغازي .





بنغازي 18 مارس 2018 ( وال ) - أقيمت بمركز تنمية إبداعات الطفل

والإرشاد الأسري " مسرح الطفل " بنغازي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي

لصحة الفم التي نظمتها كلية طب وجراحة الفم والأسنان والتي ستقوم بتغطية

مدينة بنغازي وبعض المدن الأخرى، لتوعية أسر الشهداء وأطفال دار الرعاية

وأطفال وأرامل جمعية " الجنة غايتي".

وقالت الدكتورة " سالمة محفوظ " عضو هيأة التدريس بطب الأسنان ورئيس

قسم علاج اللثة ورئيسة الحملة للتوعية والإرشاد بيوم صحة الفم العالمي ،

إن هدف الحملة الأول التوعية والإرشاد لأي مواطن ولأي فئة عمرية في أي

جهة حكومية .

وأضافت أن كل سنة يضع الاتحاد الفيدرالي شعارا عالميا لهذا اليوم

وشعارنا هذه السنة هو " قل آه … فكر في فمك … فكر في صحتك" بمعنى أن

عندما تبدأ بالكشف بالفم أغلب الأمراض يستطيع الدكتور أن يكتشف أعراضها

غير التسوس، وغير أمراض اللثة ، كالسكري ، وأمراض الدم وغيرها .

وأوضحت " سالمة محفوظ " أن الحملة قائمة من كلية طب الأسنان جامعة

بنغازي ، وبالنسبة لهذا اليوم فقد شاركت معنا إدارة الطب والتعليم لنقابة

أطباء الأسنان.

وتابعت قائلة إن من محاور الندوة اليوم كانت عرضا شاملا للتوعية بشأن

كيفية استخدام الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان والفم وإعطاء معلومات على

علاقة صحة الفم بالسكري، لافتة أنه بظهور بحوث جديدة تقول إن أمراض اللثة

تعتبر عاملا خطرا لأمراض القلب أيضا للولادة المبكرة، بالإضافة للقاء عمل

بموضوعات مختلفة متعلقة بكيفية الحفاظ على صحة الفم،بالإضافة لتوزيع

كتيبات بها معلومات عامة و التي تم توزيع تقريبا 25 ألفا منها،والتي

ستشارك مفوضية الكشاف الأسبوع المقبل بتوزيعها بالإمكان العامة.

وقالت الدكتورة أيضا إن الحملة لا تقتصر على مدينة بنغازي فقد شملت حتى

مدينة الأبيار وقمينس وسلوق والنواقية وجالو والمرج.

...(وال بنغازي)...