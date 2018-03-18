وصول السفينة "إلكسندر" التابعة لأكبر الخطوط الملاحية لنقل الحاويات فى العالم إلى ميناء بنغازي.





بنغازي 18 مارس 2018 ( وال ) - صرح المتحدث الرسمي باسم ميناء بنغازي

البحري " مفتاح الشهيبي " أن السفينة إلكسندر والتابعة للخط الملاحي

(ميرسك) أكبر الخطوط الملاحية لنقل الحاويات فى العالم دخلت ميناء

بنغازي.

وأضاف " الشهيبي " أنه برسو السفينة "إلكسندر" اكتمل مثلث الخطوط

العالمية الثلاثة CMA MSC MERSK وهذا دليل على أن الميناء يسير فى الطريق

الصحيح وبخطوات ثابتة.

وأوضح أن هذا أول رسو للسفينة على أرصفة ميناء بنغازي بعد إعادة

افتتاحه ،لافتا إلى أن السفينة تنقل مايقارب الـ 200 حاوية.

وأشار " الشهيبي " إلى أن رسو "إلكسندر" يظهر ميناء بنغازي بصورة

مشرفة وبشهادة كل الخطوط والشركات والوكالات الملاحية وربابنة السفن التي

قدمت للميناء .

...(وال بنغازي)...