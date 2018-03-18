محاضرة عن أهمية "التوثيق الطبي" في مركز بنغازي .





بنغازي 18 مارس 2018 ( وال ) - نظمت الجمعية الليبية للتمريض

والقبالة صباح اليوم في مركز بنغازي الطبي محاضرة توعوية عن أهمية

التوثيق الطبي بحضور بعض الممرضين والمهتمين بالشأن الطبي.

وقالت رئيس الجمعية الليبية للتمريض والقبالة الدكتورة " بشرى

الترهوني " إن الهدف من إقامة هذه المحاضرة جاء لأهمية ودور التوثيق

الطبي.

وأضافت أن التوثيق الطبي للتمريض يحافظ على دور الممرض وكذلك على صحة

المريض.

وأوضحت الترهوني أنه لابد من الاهتمام بملف المريض والحفاظ عليه وتوثيق

كل الإجراءات الطبية حيث تساعد على آلية علاج المريض ويكون كل شيء مرتب

وفق توثيق الممرض من تحايل وإعطاء الأدوية في مواعيدها فعندما يتناوب

الممرض الآخر يسير وفق توثيق المرض السابق.

...(وال بنغازي)...