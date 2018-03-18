النائب أحمد معيتيق يلتقي بمدير أمن ترهونة وعدد من القيادات الأمنية.
الأحد ، 18- 03- 2018 - 10:50:00
ترهونة 18 مارس 2018 ( وال ) -... عقد النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد
عمر معيتيق"، خلال زيارته لمدينة ترهونة يوم امس السبت اجتماعا موسعاً،
مع مدير مديرية الأمن العقيد "خيري الربيعي"، وعدد من القيادات الأمنية
التابعة للمديرية .
وتم خلال الاجتماع استعراض النجاحات التي حققتها المديرية بسواعد
منتسبيها، في الحد من الجريمة بمختلف أنواعها، والعمل على استتباب الأمن
في المدينة ومكافحتهم للهجرة غير الشرعية في داخل المدينة و ضواحيها
بإمكانيات محدودة من خلال 12 مركزاً للشرطة بالتعاون مع الجهات الأمنية
الأخرى.
وأوضح النائب " معيتيق " بأن زيارته للمدينة هو للوقوف على المشاكل
والصعوبات التي تعيق سير العمل في القطاعات التابعة لها، والعمل على
تذليلها .
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